Le vacanze estive rischiano di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani. Con gli attuali prezzi dei carburanti, infatti, nel mese di agosto gli automobilisti potrebbero spendere circa 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La stima arriva da un’analisi di Facile.it, che ha calcolato l’impatto dell’aumento dei listini a parità di consumi.

Tutit i numeri

Il quadro resta critico anche considerando il taglio sul diesel, che dovrebbe entrare a regime da domani e rimanere in vigore fino al 6 agosto, portando il prezzo del gasolio intorno ai 2 euro al litro. Anche con la riduzione, la spesa aggiuntiva complessiva rimarrebbe comunque vicina al miliardo di euro.

Oggi fare un pieno di benzina da 50 litri costa circa 99 euro, il 15% in più rispetto a un anno fa, quando erano necessari 86 euro. Per il diesel il conto sale a 109 euro, contro gli 83 euro del 2025: un aumento del 31%.

Anche i lunghi spostamenti risentono dei rincari. Per un viaggio di circa 2.000 chilometri, come la tratta Milano-Lecce andata e ritorno, servono quasi 262 euro di benzina contro i 227 dello scorso anno. Con un’auto diesel la spesa passa invece da 183 a 240 euro.

Secondo le stime, ad agosto 2025 gli italiani avevano speso poco più di 4,1 miliardi di euro per i rifornimenti. Quest’anno, mantenendo gli stessi consumi e considerando i prezzi attuali, il conto salirebbe a circa 5,2 miliardi: il 26% in più in dodici mesi.