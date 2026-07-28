Una discesa in montagna si è trasformata in un intervento di soccorso nella notte sulle Alpi piemontesi. Due escursionisti, accompagnati dal loro cane di grossa taglia, sono stati raggiunti e aiutati dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lungo il sentiero che collega il Pian della Mussa al rifugio Gastaldi, nel territorio di Balme, in provincia di Torino.

La ricostruzione

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la coppia, arrivata a circa 2.100 metri di quota, ha chiesto aiuto perché il cane non riusciva più a proseguire a causa della stanchezza. L’animale, un esemplare di grandi dimensioni dal peso di circa 50 chilogrammi, era ormai impossibilitato a camminare.

Sul posto è intervenuta una squadra composta da otto tecnici della stazione locale del Soccorso Alpino, tra cui anche un veterinario. Dopo aver raggiunto gli escursionisti, il medico ha sedato il cane per consentire le operazioni di recupero in sicurezza.

L’animale è stato quindi immobilizzato su una barella e trasportato a spalla dai soccorritori lungo il sentiero fino al rientro a valle. L’intervento si è concluso intorno alle 00.30, con il recupero degli escursionisti e del loro cane senza ulteriori conseguenze.