Giravano in macchina con 12,5 chili di hashish nell’auto e 11mila euro in contanti. I carabinieri della compagnia di Tortona hanno arrestato due diciannovenni accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, per un giro d’affari stimato di 150mila euro. I due giovani sono stati fermati per un controllo stradale, dopo che alla vista dei militari avevano aumentato la velocità, cercando di eludere il posto di blocco. Sono apparsi molto nervosi e inquieti e dall’abitacolo è uscito un forte odore speziato.

All’interno della vettura sono stati trovati 2 sacchetti di cellophane sotto al sedile del passeggero, con all’interno 7 imballi di plastica sottovuoto, avvolti da nastro da pacco. Dentro c’erano a loro volta 122 panetti imballati con marchi di dolciumi, che invece contenevano l’hashish. Nelle abitazioni dei 2 pusher nel Vogherese (Pavia) sono state rinvenute 4 borse con 11 mila euro in contanti. I 2 spacciatori sono stati condotti nella casa circondariale di Alessandria.