A marzo 2026, secondo le stime dell’Istat, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una diminuzione dello 0,7% rispetto a febbraio. Si tratta del quinto calo consecutivo, con il livello che scende al minimo da agosto 2025.
I dati
Nel complesso, nel primo trimestre del 2026 la produzione del settore edilizio segna una flessione del 2,0% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, a marzo 2026 l’indice grezzo mostra invece un aumento del 4,4%, mentre quello corretto per gli effetti di calendario evidenzia un lieve arretramento dello 0,2%, considerando che i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 dello stesso mese del 2025.
Guardando alla media del primo trimestre dell’anno, l’indice grezzo risulta in crescita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’indice corretto per il calendario segna un incremento più contenuto, pari allo 0,1%.
Nel complesso, anche la dinamica congiunturale trimestrale resta negativa, confermando una fase di rallentamento del comparto. Su base tendenziale, infine, si osserva un lieve calo anche dell’indice corretto per gli effetti di calendario rispetto a marzo 2025.