Inchiesta dossieraggio, spiati anche i conti degli sportivi: da Andrea Agnelli a Totti, ma anche Maradona

L’inchiesta sul dossieraggio che sta scuotendo la scena politica italiana ha sollevato interrogativi anche nel mondo del calcio. L’ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6.000 accessi a conti correnti in modo abusivo tra febbraio 2022 e aprile 2024, avrebbe preso di mira non solo politici, come la Premier Giorgia Meloni e vari ministri, ma anche figure di spicco del calcio.

I nomi sotto esame

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra i nomi coinvolti figurano l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e due leggende del calcio, Francesco Totti e Diego Armando Maradona. È curioso notare che le ricerche sui conti di Maradona risalirebbero a marzo 2023, quasi due anni e mezzo dopo la sua scomparsa. Non solo, anche ex calciatori di fama, come Fulvio Collovati, Marco Tardelli e Aldo Serena, avrebbero visto i loro conti spiati, in particolare nei giorni dei loro compleanni.

Le indagini

L’autore di questo accesso illegittimo è un 52enne di Bitonto, ora sotto inchiesta dalla Procura di Bari. Le autorità stanno cercando di stabilire se abbia agito autonomamente o per conto di terzi. Non solo i conti di personaggi del mondo calcistico sono stati nel mirino, ma avrebbe anche cercato informazioni sui conti della Juventus.

Questa situazione ha aperto un dibattito più ampio sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, evidenziando come le informazioni finanziarie possano diventare oggetto di abuso e sfruttamento. Con le indagini in corso, il pubblico attende ulteriori sviluppi su questa vicenda inquietante, che unisce politica e sport in un contesto di illegittimità e scandalo.