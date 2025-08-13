Metti una sera d’estate a Sperlonga, ridente borgo sulla costa tirrenica a metà tra Napoli e Roma. Splendida serata per una cena all’aperto, peccato che la cucina sia chiusa. Succede, sarà per un’altra volta.

Sessantenne pesantemente ubriaco

Metti il caso, però, di un sessantenne pesantemente ubriaco che pretende di essere servito comunque. In questo di caso, le cose sono andate a finire male. La progressione dei fatti sembra scritta da uno sceneggiatore su di giri, al punto di comprendere una sfilza infinita di reati e cioè minacce, lesioni, danneggiamento a seguito di incendio e calunnia.

Una volta all’interno del locale l’uomo, oltre ad infastidire i clienti, aveva tentato di colpire i titolari con una bottiglia di vetro mentre li minacciava di morte.

Non contento, al termine della serata di lavoro il sessantenne aveva seguito e poi tagliato la strada alla moglie di uno dei due titolari mentre pedalava sulla sua bicicletta, facendole perdere il controllo e facendola cadere contro il marciapiede.

L’incendio e la calunnia

Siamo solo al primo atto. Dopo circa due giorni il sessantenne si è presentato nuovamente nei pressi dell’attività, stavolta con la seria intenzione di dar fuoco al ristorante: infatti ha dato fuoco a della carta per poi gettarla sui mastelli posizionati all’esterno del locale, provocando un piccolo incendio.

Non finisce qui. L’uomo si è presentato negli uffici della Stazione carabinieri di Sperlonga per denunciare di essere stato vittima di un’aggressione fisica da parte sia dei titolari che dei dipendenti del locale, i quali gli avrebbero causato diverse fratture. La veloce indagine dei Carabinieri ha smentito la sua versione dei fatti.