Un cane è stato lanciato dal viadotto Palermo-Sciacca, in via Olio di Lino. Lo riferisce l’assessore comunale a Palermo, Fabrizio Ferrandelli. L’animale è stato salvato dagli operai del comune e dai vigili del fuoco.

“La vegetazione ha attutito la caduta”

“Ho attivato i dipendenti del canile municipale – dice Ferrandelli -. Assistiamo all’ennesima crudeltà nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, in un bimestre estivo segnato da circa 450 abbandoni, a cui stiamo tenendo testa grazie alla dedizione e all’amore delle associazioni animaliste di volontariato, che coadiuvano la struttura del nostro canile municipale supportandoci nel mantenimento presso stalli personali e nelle relative procedure di adozioni”.

Sono in corso le indagini del nucleo benessere animale della polizia municipale per assicurare i responsabili.

“Il cane si trova adesso nel nostro presidio sanitario veterinario di via Tiro a Segno, applicate le prime cure sta apparentemente bene nonostante il volo – aggiunge Ferrandelli – probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato le conseguenze. Resterà sotto osservazione”.