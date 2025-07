Litiga con il padre, lo caccia di casa e gli lancia contro una bomba carta. Non è la scena di un film, ma quanto accaduto a Dolianova, in provincia di Cagliari. La scorsa notte un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, ha costretto il papà 66enne ad abbandonare la loro abitazione dopo un diverbio e quando il genitore ha tentato di rientrare con l’aiuto dei carabinieri, da lui chiamati, il figlio ha lanciato contro di loro l’ordigno, ferendo il genitore e uno dei militari.

Il padre ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre il carabiniere ha riportato una contusione lieve. Il 42enne è stato bloccato e visto che non si calmava è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Is Mirrionis dove si trova ricoverato. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione trovando circa un chilogrammo e mezzo di marijuana già tritata, pronta per la presumibile immissione sul mercato.

“L’Autorità Giudiziaria – spiegano i carabinieri – valuterà ora la posizione del 42enne in relazione ai reati di lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono anche in corso accertamenti sui residui della ‘bomba carta’ per comprendere se fosse un fuoco pirotecnico di libera vendita o un ordigno artigianale, nel qual caso la posizione del 42enne si aggraverebbe ulteriormente”.