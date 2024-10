“Leggo su una testata minore consueti insulti di Pietro Orlandi, dice Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. Capisco la sua posizione condizionata da vicende che non hanno trovato mai una risposta definitiva. Ma resto fermamente convinto delle mie idee. Le parole e il quadro descritto da Nicotri sono stati chiari e indiscutibili. Insulti pure, ma questo non trasformerà in verità le sue affermazioni e le sue denigrazioni”.

“Si sta cadendo nel ridicolo. Chi poteva considerare risolutiva e istruttiva l’audizione di Nicotri se non Gasparri? – scrive sui social network – Tutto ciò è veramente imbarazzante, li avrei voluti entrambi davanti per smentire tutto quello che ha detto, ma a qualcuno fanno comodo le idiozie raccontate da Nicotri. Tutto ciò è allucinante, stanno giocando sulla vita delle persone. Ma non si vergognano?”

Emanuela Orlandi 41 anni dopo, Maurizio Gasparri ascolta Pino Nicotri e mette una pietra quasi tombale sulla costosa e inutile commissione parlamentare.

“Leggendo alcuni commenti mi convinco sempre di più che l’audizione in Commissione Orlandi del giornalista Pino Nicotri abbia detto parole definitive su una vicenda dolorosa che però non può essere oggetto di stravolgimenti”, ha dichiarato Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

Alessandra De Vita sul Fatto Quotidiano aveva così riferito della audizione di Nicotri

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Nicotri che da tempo segue il caso ha dichiarato ai parlamentari membri della commissione che crede sia stato “un normale caso di violenza, una prepotenza finita male di un membro del cosiddetto giro amical-familiare, potrebbe essere stato un amico di famiglia, un cugino, uno zio”.

Molte parti dell’audizione, durata circa tre ore, sono state secretate su richiesta dello stesso Nicotri. Alla domanda su come faccia ad avvalorare questa ipotesi, l’autore del libro “Emanuela Orlandi, Il rapimento che non c’è”, ha detto che in conclusione, “c’è una cosa che taglia la testa al toro: se tu metti in giro per tutta Roma il numero di casa tua con i manifesti su un caso come questo, ovvio che si scatena la mitomania, ma non è un complotto. L’ipotesi più semplice è quella che viene eliminata e ricordo che non è mai stata fornita una prova del rapimento, poi tutto il contorno delle telefonate alla fine sono una roba che non serve a niente”.

Orlandi in otto file

Emanuela Orlandi, Gasparri ascolta Nicotri: "parole definitive", tutto chiaro: lo zio, il fotografo, Londra

Pino Nicotri ha consegnato alla Commissione anche del materiale tra cui sei file di testo e due sonori, uno riguarda una sua conversazione con don Gaetano Civitillo, e l’altro è parte di una sua telefonata con l’avvocato della famiglia Orlandi Gennaro Egidio che “non si sarebbe mostrato sorpreso nel momento in cui Nicotri gli riferiva della scarsità di indagini nei confronti del Meneguzzi”. Gennaro Egidio è venuto a mancare diversi anni fa.

Anche se in molte parti l’audizione è stata secretata secondo quanto si apprende da diverse fonti, il giornalista si è dilungato con i commissari sul ruolo dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi.

In parti non secretate, Nicotri ha comunque ripercorso il giorno della scomparsa il 22 giugno 1983, rispetto all’alibi del Meneguzzi. “Lui è stato interrogato da Sica – ha detto – sui suoi alibi due anni dopo, non lo deve avere convinto perché lo ha fatto pedinare; poi la memoria dei familiari diventa, diciamo, accomodante”.

“Nel suo libro – continua – Pietro Orlandi dice che la zia Anna, la moglie di Mario Meneguzzi era amorevolmente intenta a fare la pizza a casa invece poi viene fuori che era a Torano, non dico che le testimonianze dei familiari siano fasulle, diciamo smemorate”.

Alla domanda del deputato Dario Iaia su quali siano a suo parere gli elementi che non quadrano, Nicotri ha risposto: “Per quanto riguarda Torano, ho letto su Facebook una Meneguzzi che ha detto che da Torano a Roma ci sono 300 km invece sono una novantina che si possono fare comodamente in autostrada. Un’altra cosa non notata sufficientemente, è che Meneguzzi dice che Ercole Orlandi gli ha telefonato alle 20:30 e poi lo ha ribeccato solo a mezzanotte, ma se la zia Anna era a Torano, Mario Meneguzzi era davvero a Torano? Insomma, dove stava quest’uomo? Nessuno ha chiesto in maniera seria ai parenti dove stava Mario Meneguzzi”.

Entra in scena Marco Fassoni Accetti

Nicotri ha anche tirato in ballo il fotografo romano Marco Fassoni Accetti, più volte auto-accusatosi del rapimento di Emanuela. “Un ruolo nella vicenda di Emanuela Orlandi di Marco Fassoni Accetti, come mera “ipotesi di scuola”, non si può escludere“, ha detto il giornalista.

“Accetti – ha spiegato Nicotri – era il fotografo di scena a palazzo Massimo, non distante dalla scuola di musica frequentata da Emanuela, e lui andava lì e alle feste faceva le foto, frequentava questo palazzo.

“C’è poi anche la testimonianza del figlio di un gioielliere della zona di corso Rinascimento, secondo cui Accetti gli avrebbe chiesto se voleva fare un provino. In quella zona ci girava, non potrei escludere che Accetti l’abbia vista in zona, anche perché ho appurato che aveva la disponibilità di un altro negozio sempre da quelle parti ma è una pura ipotesi di scuola”.

Infine, Nicotri ha poi bollato come “una sciocchezza” la pista di Londra, sostenendo che una grafologa “ha dimostrato che la presunta firma dell’ex arcivescovo di Canterbury George Carey” in una lettera del 1993 che sarebbe stata inviata all’allora vicario di Roma, Ugo Poletti, sarebbe in realtà “una firma falsa reperita su Google da documenti veri firmati, è stato un trasferire le firme su un testo”.

