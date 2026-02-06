È morto ieri pomeriggio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, lo chef e giornalista Davide Di Corato, 64 anni, rimasto vittima di un incidente. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 in contrada Poggio Gallo quando un bancale di pannelli fotovoltaici gli è precipitato addosso mentre lo si stava scaricando dentro la sua casa. Sebbene sul posto siano intervenuti i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso accertamenti dal parte della Procura di Ragusa, al fine di chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Originario di Torino, Di Corato si era trasferito da circa dieci anni a Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant. Appassionato di editoria e divulgazione gastronomica, era una figura di rilievo nel giornalismo enogastronomico italiano: aveva diretto e ideato il mensile Chef e collaborava con diverse riviste di settore. Cordoglio è stato espresso dal Consorzio Chiaramonte, che lo ha ricordato come “un amico e un professionista straordinario”, sottolineando il suo “contributo alla promozione della cultura enogastronomica locale”. Di Corato aveva partecipato a numerose iniziative sul territorio, tra cui il Laboratorio del Gusto e il concorso enogastronomico Terra Matta, contribuendo a valorizzare i prodotti tipici di Chiaramonte anche oltre i confini regionali.