È morta soffocata da un boccone mentre era a cena con il marito in un ristorante di Valencia. La vittima, 74 anni, originaria di Rogerstone, Newport, Galles del Sud, da qualche settimana si trovava in Spagna con il compagno, 77 anni, nella loro casa di proprietà. Nei giorni scorsi la coppia era andata a mangiare fuori nella cittadina costiera di Peñíscola. Lei aveva ordinato una bistecca, ma dopo averne mangiato un pezzo aveva iniziato a non respirare fino a perdere la conoscenza. Trasportata d’urgenza all’ospedale Comarcal de Vinaròs, per lei non c’è stato nulla da fare. I due sarebbero dovuti rimpatriati qualche giorno dopo.

Il racconto della figlia della donna

“Mamma e papà erano in Spagna da metà agosto nella loro amata casa – ha spiegato la figlia della 74enne – Si erano goduti una bella giornata fuori e stavano mangiando in un ristorante locale. La mamma ha ordinato una bistecca e un boccone le è rimasto in gola. Papà ha detto che ha perso conoscenza in pochi secondi e tutti hanno cercato di aiutarla. Alla fine hanno tirato fuori il cibo, ma lei era stata per troppo tempo senza ossigeno. È stata dichiarata cerebralmente morta in ospedale”.