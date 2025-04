Chi sarà il prossima papa? Dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio ci si chiede chi prenderà il suo posto. La risposta a questo quesito è nella storia futura, giacché dipenderà dal prossimo conclave dei cardinali che si riuniranno tra il 5 e il 10 maggio 2025 per eleggere il nuovo vescovo di Roma. Non mancano tuttavia profezie e leggende che, come sempre accade in vista della salita al soglio pontificio di un nuovo papa, accompagnano questo momento di transizione tra un papato e l’altro.

“Pietro Romano”, la profezia di Malachia

Una delle profezie che più sta circolando in rete è quella attribuita a San Malachia, arcivescovo di Armagh vissuto nel XII secolo. La cosiddetta Profezia dei Papi, resa nota nel 1595 dal monaco benedettino Arnoldo Wion, elenca 112 brevi motti in latino che descriverebbero, in modo criptico, i papi da Celestino II (1143) fino alla fine dei tempi. L’ultimo pontefice sarà “Petrus Romanus” (Pietro il Romano), che dovrebbe guidare la Chiesa lungo un periodo di gravi tribolazioni.

La profezia finisce con queste parole: “In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus; quibus transactis civitas septicollis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis”. La traduzione è: “Durante l’ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, siederà Pietro il Romano, che pascerà le sue pecore tra molte tribolazioni; e, passate queste, la città dei sette colli sarà distrutta, e il terribile Giudice giudicherà il suo popolo. Fine”.

Tra i cosiddetti “papabili” per la prossima elezione ci sono effettivamente tre possibili candidati che hanno il nome di battesimo di Pietro. Questo ha accresciuto l’interesse nei confronti di tale profezia. Parliamo del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, di Peter Turkson, cardinale del Ghana e del cardinale ungherese Peter Erdo. Quanto invece alla fine di Roma e alla sua distruzione, è chiaro che non vi sia nulla di concreto su cui poter anche solo minimamente fantasticare, se non in termini metaforici.