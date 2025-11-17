Questa mattina a Prato due agenti della Digos sono rimasti feriti e altri colleghi sono stati aggrediti durante un intervento di ordine pubblico. L’episodio, secondo quanto riferito dalla procura, è avvenuto quando un gruppo di circa 15 cittadini cinesi è uscito da un capannone in via Gora del Pero, area in cui operano diverse aziende cinesi attive nella produzione di accessori per l’abbigliamento. Il gruppo avrebbe tentato di raggiungere un gazebo nelle vicinanze, dove alcuni lavoratori pakistani e di altre nazionalità stavano svolgendo un sit-in sindacale per rivendicare il riconoscimento del contratto di lavoro da parte di imprese della filiera tessile. I partecipanti al blitz, intenzionati secondo gli inquirenti a “punire” gli operai in protesta, sono stati fermati dagli agenti della Digos, intervenuti per impedire che la situazione degenerasse. Nel corso del tafferuglio due poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure del caso. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare tre persone, di 27, 30 e 60 anni, tutte regolarmente residenti in Italia. Nei loro confronti la procura ha avviato procedimenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.