Ha tagliato la gola al figlio di 9 anni e lo ha ucciso. Una tragedia familiare che ha sconvolto ieri sera la cittadina di Muggia (Trieste). La donna, una 55enne di nazionalità ucraina, risulta separata dal padre del bambino e la loro vicenda era anche seguita dal tribunale e dai servizi sociali. A dare l’allarme è stato proprio il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia, perché non riusciva a contattare la donna. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era già morto.

In casa, “una situazione difficile ma non drammatica”

Secondo quanto si apprende, la donna era seguita dal Centro di salute mentale e la situazione in generale della famiglia dai servizi sociali. Una situazione difficile ma “non drammatica”, come ha precisato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Difficile sembra fosse anche la situazione tra la donna e il marito, un cittadino italiano, tanto che la coppia aveva deciso di separarsi. La donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per compiere l’omicidio e poi avrebbe anche tentato un gesto autolesionista. Il piccolo frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia.