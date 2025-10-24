Ha trascinato con la bicicletta un pastore tedesco per quasi sei chilometri, tenendolo legato al collo con una catena. È successo lo scorso giovedì sera nel Napoletano: il cane si chiama Bella e ha 5 anni. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla segnalazione di un cittadino, che ha anche fermato il ciclista dalla sua folle corsa prima dell’arrivo dei militari, che hanno trovato l’animale con le zampe insanguinate e abrasioni evidenti ai polpastrelli.

Il biker dog sitter improvvisato

Il biker è una persona già nota alle forze dell’ordine, mentre in base a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il cane appartiene a un 54enne incensurato di Volla. Il 39enne, che verosimilmente si era proposto quale aspirante dog sitter, aveva preso in consegna Bella da Volla e l’aveva portata al guinzaglio in sella alla e-bike proprio da lì. I Carabinieri hanno poi contattato il proprietario del cane. Sia lui che il 39enne sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. A prendersi cura dell’animale saranno i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 sud, che hanno preso in custodia il cane, attualmente ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.