Va al lavoro e incontra un orso. “Era sulla strada che mia figlia fa ogni giorno”
Stava camminando per andare al lavoro con sua moglie su una strada secondaria a Castelbello-Ciardes, in val Venosta, quando all’alba dello scorso 2 settembre i due sono stati sorpresi da un orso. Il fatto è avvenuto verso le ore 6, racconta Martin Gurschler al portale news Stol.it che pubblica anche un video, mentre si stava recando al lavoro lungo una strada che scende verso Ciardes.
“In un primo momento pensavo che un grosso sasso fosse finito in strada, ma poi questo improvvisamente si è mosso e mi guardava”, riferisce il 36enne. L’incontro è durato circa un minuto. “L’orso non sembrava impaurito, solo quando sono ripartito è scappato”, prosegue Gurschler. L’uomo si dice comunque preoccupato perché dalla prossima settimana sua figlia, che ha dieci anni, percorrerà questa strada a piedi per recarsi alla fermata del scuolabus. QUI il video.