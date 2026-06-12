La scorsa estate l’incendio con decine di auto bruciate nel parcheggio e le fiamme che hanno devastato cento ettari di vegetazione. E con un pomeriggio di paura e panico in spiaggia con salvataggi via mare.

L’ordinanza del sindaco di Villasimius

Ora a Punta Molentis a Villasimius, nella Sardegna sud orientale, si cambia rotta: ticket di 10 euro, accessi limitati e divieti di ombrellone ad eccezione di bambini e over 65. Sono le nuove disposizioni della delibera del comune di Villasimius.

L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra fruizione dell’arenile e salvaguardia di un tesoro che deve fare ancora i conti con i danni di dodici mesi fa. Non solo, anche le mareggiate dello scorso inverno hanno ridotto gli spazi. Convincendo l’amministrazione a applicare le nuove regole.

Sino al il 31 ottobre l’accesso via terra è consentito a massimo 70 mezzi al giorno e comunque non oltre 150 persone. Con divieto di posizionamento di ombrelloni e di ogni altro sistema di ombreggio. Unica eccezione: è consentito un ombrellone per nuclei familiari con bambini sino a 10 anni compiuti e anziani con 65 anni e più.

Accesso dal mare contingentato: dopo un’ora via

L’accesso via mare è consentito a un numero massimo di 100 persone contemporaneamente, esclusivamente trasportate da coloro che sono autorizzati a operare nell’Area marina protetta Capo Carbonara.

Ma dopo un’ora si dovrà andare via: vale anche per loro il divieto di posizionamento di ombrelloni e di ogni altro sistema di ombreggio, divieto di sbarco con zaini nonché borse termiche.

Oltre il numero massimo di persone contemporaneamente presenti sul compendio, è consentito l’accesso a un numero non superiore a 3 persone disabili e a un solo accompagnatore per ognuna di loro.

Raggiunti i limiti non sarà consentito l’ulteriore ingresso. Divieto tassativo di accesso oltre le ore 20.30 e di permanenza oltre le 21. L’accesso è consentito esclusivamente dalle 8.