È morta accoltellata a 19 anni per mano del padre, che non accettava la fuga d’amore della figlia con il neo marito, che la famiglia di lei aveva rifiutato perché ritenuto di una “casta inferiore”. Shivani Chauhan, questo il suo nome, vivava a Badausa, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Si è spenta dopo essere stata massacrata a coltellate dal padre all’interno del commissariato di polizia in cui era stata convocata e dove, pensava, sarebbe stata protetta dagli agenti.

In base alla ricostruzione del quotidiano The Indian Express, l’assassinio è avvenuto pochi minuti dopo che la ragazza ha confermato ai genitori la volontà di restare con Lalit Verma, l’uomo che aveva sposato in maggio, contro la loro volontà. Lalit, che non era presente all’incontro, non era stato accettato dalla famiglia di Shivani perché appartenente alla casta dei Dalit, la comunità un tempo definita “intoccabile”.

Shivani, fuggita di casa per sposare Lalit, era stata rintracciata dalla polizia dopo la denuncia del padre e convocata in commissariato. Durante l’udienza con gli agenti, il suo stesso padre l’ha aggredita, con la complicità della madre che, secondo alcune testimonianze, teneva ferma la figlia mentre il padre lui la colpiva. Per gli attivisti dei diritti civili si tratta di un ennesimo caso di fallimento delle procedure di mediazione previste dall’amministrazione dello Stato per le coppie appartenenti a caste diverse.