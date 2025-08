Animali domestici sani cercasi, è l’appello di uno zoo danese che invita i cittadini a donare conigli, porcellini d’India, polli e perfino cavalli indesiderati non per offrire loro una nuova vita, ma per fornire cibo ai propri grossi felini, come leoni e tigri e linci eurasiatiche.

Il post su Instagram dello zoo di Aalborg

In un post su Instagram lo zoo di Aalborg spiega che gli animali domestici donati vengono sottoposti “con delicatezza a eutanasia” da personale qualificato. E per i proprietari dei cavalli c’è anche la possibilità di beneficiare di una potenziale agevolazione fiscale, sottolinea.

Nel post, riporta la Bbc, lo zoo afferma di avere la “responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali”, sottolineando che gli animali di piccola taglia “costituiscono una parte importante della dieta dei nostri predatori”.

Il cibo fornito in questo modo, prosegue, “ricorda ciò che gli animali cacciano naturalmente in natura”, e questo è particolarmente vero per la lince eurasiatica. I piccoli animali possono essere donati nei giorni feriali, con un massimo di quattro alla volta senza appuntamento.

Sul suo sito web, sotto l’immagine di una tigre che divora un pezzo di carne, lo zoo illustra le condizioni per la donazione dei cavalli. Per essere ammessi, devono avere un passaporto equino e non devono essere stati sottoposti a cure mediche nei 30 giorni precedenti.

Necessario fornire loro carne, preferibilmente con pelo, ossa ecc.

Se vengono accettati, i donatori di cavalli possono poi beneficiare di una detrazione fiscale. I carnivori dello zoo sono stati alimentati con animali di piccola taglia “per molti anni”, afferma la vicedirettrice dello zoo, Pia Nielsen.

“Quando si allevano carnivori, è necessario fornire loro carne, preferibilmente con pelo, ossa ecc., per garantire loro un’alimentazione il più naturale possibile… Pertanto, è logico consentire che gli animali che devono essere sottoposti a eutanasia per vari motivi possano essere utilizzati in questo modo. In Danimarca questa pratica è comune e molti dei nostri ospiti e partner apprezzano l’opportunità di contribuire. Gli animali che riceviamo in donazione sono polli, conigli, porcellini d’India e cavalli”.