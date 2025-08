Un cane ha vegliato per giorni la tomba del suo padrone, Muğdat Esener, uno studente turco di 27 anni, morto il 21 luglio scorso. Il giovane si era preso cura dell’animale quando era solo un cucciolo e i due erano diventati inseparabili. Una storia particolarmente commovente, considerando anche la scomparsa precoce del proprietario, deceduto in seguito a un arresto cardiaco mentre stava salendo su un autobus nella città di Van. Lo studente si era appena laureato all’Università Abant İzzet Baysal e la notizia della sua scomparsa ha scosso il Paese.

Dal giorno del funerale di Esener, il cane è rimasto al suo fianco e a nulla sono valsi i tentativi della famiglia del 27enne di allontanarlo, almeno per farlo mangiare. Lui è rimasto lì, spostandosi per mangiare e bere solo in seguito, quando era strettamente necessario e solo per brevi momenti. “Lo ha amato molto”, ha detto il fratello di Muğdat, riferendosi al sentimento che il giovane provava per il suo animale domestico. Anche il cane sembra aver ricambiato, restando fedele all’uomo che gli aveva salvato la vita.