L’uomo che ha sparato e ferito gravemente due soldati della Guardia Nazionale a Washington è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021.

Negli Usa con il programma “Allies welcome” di Biden

Era residente nello Stato di Washington, sulla costa ovest e arrivato negli Stati Uniti nel 2021 con i permessi speciali forniti dall’amministrazione di Joe Biden dopo il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan.

Aveva lavorato in passato con le forze armate americane in Afghanistan prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti. Lo riferisce Fox News, secondo cui il 29enne collaborò in passato con l’esercito e con la Cia.

Il presidente Trump si è affrettato a dare la colpa della presenza dell’attentatore al suo predecessore, “colpevole” di aver promosso il programma “Allies welcome” all’alba del traumatico ritiro del contingente Usa dall’Afghanistan.

Programma che si rese necessario per proteggere quei cittadini e quelle cittadine afghane che avevano collaborato con le amministrazioni Usa e britannica dalla probabile vendetta dei talebani.

I funzionari ascoltati sul caso Lakanwal hanno confermato che la domanda di asilo fu presentata nel dicembre 2024 e approvata il 23 aprile di quest’anno, dunque tre mesi dopo l’insediamento dell’amministrazione Trump.