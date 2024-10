Il culturista più mostruoso del mondo è morto d’infarto a36 anni: 16.500 calorie al giorno, sollevava 300 chili

Un culturista definito il più mostruoso del mondo, che assumeva 16,5 mila calorie al giorno, Illia ‘Golem’ Yefimchyk, bielorusso, è morto all’età di 36 anni d’infarto in casa fra le braccia della moglie.

Ha raggiunto sollevamenti di 270 chili di panca piana, 300 chili di stacchi da terra e 300 chili di squat. Pur non gareggiando professionalmente, era diventato un’icona sui social media con oltre 300.000 follower su Instagram, con fan che lo vedevano come colui che spinge i limiti delle capacità umane.

Da ciccione a super atleta e culturista

A scuola in Bielorussia, rievoca Will Stewart sul Mirror, pare pesasse 70 kg e non riuscisse a fare una sola flessione. “La mia trasformazione è il risultato di anni di duro allenamento e disciplina, abbinati a una comprensione della fisiologia dell’esercizio e della nutrizione”, aveva detto.

“La mia missione è quella di infondere nelle persone un’etica del lavoro in modo che possano superare e superare le proprie paure, agendo con sicurezza per migliorare se stessi e chi li circonda”.

Secondo quanto riferito, ha avuto un infarto a casa il 6 settembre. Sua moglie Anna ha eseguito compressioni toraciche mentre aspettava l’ambulanza. Il bodybuilder è stato trasportato in ospedale in elicottero. “Ho pregato per tutto questo tempo, sperando che Illia si riprendesse”, ha detto al portale bielorusso Onliner.

“Ho trascorso ogni giorno al suo fianco, sperando, e il suo cuore ha ricominciato a battere per due giorni, ma il medico mi ha dato la terribile notizia che il suo cervello era morto”.

La moglie commossa

Dopo la sua morte, ha detto: “Ringrazio tutti per le condoglianze. È molto commovente realizzare che non sono lasciata sola in questo mondo , e così tante persone mi hanno offerto aiuto e supporto”. Il quotidiano russo Kommersant ha riportato: “Il 6 settembre, l’atleta ha avuto un infarto ed è caduto in coma”.

La sua morte è stata confermata l’11 settembre. Incoraggiato da un insegnante, era stato ispirato dai fisici di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Il suo obiettivo prima di morire era di raggiungere i l190 chili.

Ha vissuto in Bielorussia, seguito dalla Repubblica Ceca, dagli Stati Uniti e da Dubai. Non è il primo bodybuilder a morire giovane di recente, e la sua scomparsa probabilmente farà riemergere domande sui rischi per la salute legati al bodybuilding. Altri sono il brasiliano Antonion Souza, 26 anni, e il bodybuilder britannico Neil Currey, 34 anni.