Un incendio nel parco a tema Epcot della Disney a Orlando, in Florida, ha scatenato il panico fra le mgliaia di visitatori presenti e ha causato un’evacuazione di massa della zona. Il fuoco è stato spento rapidamente, ma, come ha scritto un turista su un social network, sono stati attimi di spavento.

L’incendio ha avuto origine nel padiglione francese all’interno dell’Epcot, con un denso fumo nero che si alzava verso il cielo.

Un portavoce della Disney ha parlato dell’incidente, confermando che l’incendio è scoppiato dietro le quinte del padiglione, ma è stato rapidamente spento.

Un rappresentante della Disney, secondo l’Associated Press, ha confermato che la colonna di fumo è stata causata da un refrigeratore walk-in che ha preso fuoco.

Al momento non si sa come il refrigeratore abbia iniziato a bruciare.

Incendio causato da un refrigeratore

Secondo il rapporto dell’AP, il refrigeratore walk-in si trovava dietro il padiglione francese in un’area dietro le quinte. Il padiglione fa parte del World Showcase nel parco a tema Epcot del resort.

Il funzionario ha inoltre detto all’agenzia che è stato rapidamente spento dal dipartimento dei vigili del fuoco del Central Florida Tourism Oversight District. Il padiglione è stato riaperto agli ospiti del parco a tema.

Disney World deve ancora risolvere l’incidente. Il Remy’s Ratatouille Adventure al Walt Disney World Resort è un’attrazione al buio 4D senza binari nel Padiglione Francia. Inaugurato il 1° ottobre 2021, rimpicciolisce gli ospiti alle dimensioni di un topo per una corsa caotica attraverso il ristorante Gusteau’s di Ratatouille della Pixar.

Epcot è uno dei quattro principali parchi a tema del Walt Disney World Resort di Orlando.

Come è cominciato il fuoco

Ospita milioni di ospiti ogni anno e presenta 11 padiglioni nazionali nel suo World Showcase.Diversi visitatori hanno pubblicato video dell’incendio sui social media. In una clip da una delle funivie del parco, si possono vedere decine di persone che lasciano il Padiglione. Secondo la gente del posto, il frigorifero si è acceso senza preavviso e ha innescato un incendio.

“Ora è fuori, ma è stato un momento spaventoso per un minuto!” ha scritto una persona su X, piattaforma precedentemente nota come Twitter.