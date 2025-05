Il prossimo 17 giugno sarebbe convolato a nozze con la sua fidanzata. Un matrimonio che però non verrà mai celebrato perché Stefano Kemos, 30 anni, è stato travolto e ucciso dalle onde del mare in Grecia durante il suo addio al celibato. Il futuro sposo e i suoi amici avevano scelto la spiaggia di Kathisma, nell’isola di Lefkada, per trascorrere del tempo insieme all’insegna della spensieratezza.

Lo scorso 25 maggio, quel viaggio si è trasformato in un incubo, perché Stefano è morto travolto dalle onde del mare. Il meteo avverso ha fatto sì che le correnti si rivelassero fatali per lui. “È stato tutto così veloce, non abbiamo potuto fare nulla”, ha riferito ai media locali uno dei presenti alla tragedia. “Abbiamo provato a salvarlo, ma non riuscivamo ad avvicinarci. È sparito in pochi secondi”.