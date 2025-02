Fra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, dalla rissa tra mamme fuori dalla scuola delle figlie alla donna uccisa da un ippopotamo. O ancora, il caso di un’altra mamma alla quale è stata negato il diritto di fare volontariato per la sua attività su OnlyFans. Ma vediamo nel notizie nel dettaglio.

Partiamo dal Regno Unito, dove una serata al pub si è trasformata in rissa, quando una coppia, marito e moglie, ha attaccato brutalmente due donne sulla sessantina in un locale nel centro di Liverpool. Una delle vittime ha riportato sei fratture separate alla mascella, che hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza per inserire placche di titanio su entrambi i lati della mascella. La sua compagna ha riportato contusioni e una ferita al naso.

Restiamo in Inghilterra per un’altra rissa, in questo caso tra mamme. Una 37enne è stata presa per i capelli e gettata a terra, prima di essere colpita da calci in faccia da un’altra mamma. La prima ha subito un “trauma completo”, sostenendo di aver avuto bisogno di sei mesi di ferie dopo l’attacco del genitore “rivale”. Nonostante fossero amiche in precedenza, le due hanno avuto una rissa durante le vacanze che ha fatto salire alle stelle la tensione al punto da regolare i conti fuori dall’edificio scolastico delle loro figlie.

Passiamo agli Stati Uniti. Un argentino di 28 anni è morto alle Hawaii dopo essersi lanciato dalla scogliera di Spitting Cave. La vittima, identificata come Santiago Bourdieu, era insegnante presso la scuola St. Nicholas di Olivos e giocatore di rugby del San Isidro Club (SIC), dove lavorava anche come preparatore atletico nelle divisioni giovanili. Il turista sarebbe rimasto sommerso per 15 minuti prima che i soccorritori riuscissero a localizzarlo e a riportarlo in superficie.

Ancora una notizia dagli States. Una mamma della Florida ha intentato una causa dopo che la sua attività su OnlyFans le ha impedito di fare volontariato nella scuola dei suoi figli. Una fonte anonima ha fatto emergere questo lato taciuto della vita della donna. Da parte sua quest’ultima, sentendosi “giudicata e isolata”, ha deciso di sporgere denuncia, che però non è stata accolta dal giudice, così come l’appello per i danni pecuniari richiesti per violazione della privacy.

Spostiamoci in Africa, dove una donna del New Jersey è stata uccisa da un ippopotamo durante un safari in Zambia. L’episodio risale alla scorsa primavera ma ora il marito accusa il tour operator di non aver provveduto a proteggerla. “Se avessimo compreso i pericoli rappresentati dall’ippopotamo, non avremmo mai accettato di entrare in contatto così stretto mentre eravamo a piedi”, ha affermato l’uomo in una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati.