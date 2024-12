Sarebbero due minorenni i responsabili della morte di un pensionato, ucciso per uno spintone e altri maltrattamenti alcuni mesi fa in Inghilterra. Una bambina di 12 anni è stata accusata di omicidio colposo in seguito alla morte dell’ottantenne Bhim Kohli avvenuta a Leicester a settembre. Un ragazzo di 15 anni è già stato accusato dell’omicidio di Kohli.

Kohli è morto al Queen’s Medical Centre di Nottingham la sera del 2 settembre, un giorno dopo essere rimasto gravemente ferito al Franklin Park di Braunstone Town mentre portava a spasso il cane. La polizia del Leicestershire ha dichiarato che la ragazza sarebbe dovuta comparire ieri al tribunale minorile di Leicester.

Due accusati per la morte del pensionato

La forza ha affermato in una dichiarazione: “La ragazza, il cui nome non può essere nominato per motivi legali, è stata accusata di omicidio colposo e dovrà comparire presso la corte minorile di Leicester, in seduta plenaria presso la corte dei magistrati di Leicester. Un ragazzo di 15 anni è già stato accusato dell’omicidio del signor Kohli”.

Il ragazzo quindicenne è stato accusato di omicidio tre giorni dopo il ferimento di Kohli e dovrà comparire davanti alla Leicester Crown Court più avanti questa settimana.

Kohli era un giardiniere appassionato che si prendeva cura di tre orti, ha detto la sua famiglia, aggiungendo che era un “marito, papà e nonno amorevole”.

Bhim Kohli aveva 80 anni, padre di tre figli e nonno di due nipoti. Era originario del Punjab, in India. Come molti immigrati indiani aveva fatto fortuna. Era proprietario di una fabbrica che produceva maglioni e cardigan.

Una banale lite

Kohli e i ragazzini avevano già litigato in passato quando alcuni ragazzi erano saliti sul tetto del garage di fronte. “Lui li ha sfidati e loro lo hanno insultato e gli hanno sputato addosso”, ha riferito un vicino.

Il pensionato aveva sporto denuncia alla polizia per comportamenti antisociali nei confronti dei bambini della zona. La polizia aveva preferito lasciare correre.

Probabilmente quella domenica sera l’anziano ancora una volta aveva trovato da ridire sul comportamento della banda di ragazzini, tutti minorenni, che passava i suoi pomeriggi al parco. “Hanno litigato lo hanno spinto via e lui deve essersi rotto il collo”, ha detto un residente a Robert Pattinson del Sun: “Ho sentito un trambusto fuori e lui era sdraiato nel parco, urlando di dolore. Ha detto che è stato spinto violentemente”.

Secondo il Mirror i ragazzini hanno anche infierito su di lui. “Lo hanno preso a calci a morte , scrivono Martin Frickeror e Matt Clemenson.