Scarafaggi spia e robot AI: la Germania progetta il futuro della guerra.

L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato tutto. E in Germania è sorta un’ondata di startup del settore della difesa che sviluppano tecnologie all’avanguardia, dai robot AI simili a carri armati e mini-sottomarini senza pilota agli scarafaggi spia pronti al combattimento.

Alcune delle idee in fase di sviluppo sembrano fantascienza, come gli scarafaggi cyborg di Swarm Biotactics dotati di zaini in miniatura specializzati che consentono la raccolta di dati in tempo reale tramite telecamere, scrivono Supantha Mukherjee, Sarah Marsh e Christoph Steitz di Reuters.

Gli stimoli elettrici dovrebbero consentire agli esseri umani di controllare a distanza i movimenti degli insetti. L’obiettivo è che forniscano informazioni di sorveglianza in ambienti ostili, ad esempio informazioni sulle posizioni nemiche. “I nostri biorobot, basati su insetti viventi, sono dotati di stimolazione neurale, sensori e moduli di comunicazione sicuri”, ha affermato l’amministratore delegato Stefan Wilhelm. Possono essere guidati individualmente o operare in sciami.

Aumentano le spese militari

“Quest’anno, per la prima volta da decenni, l’Europa sta spendendo più degli Stati Uniti per l’acquisizione di tecnologie di difesa”, ha affermato Gundbert Scherf, co-fondatore di Helsing, la start-up europea più importante nel settore della difesa, che produce droni militari d’attacco e intelligenza artificiale per il campo di battaglia.

Il governo del Cancelliere Friedrich Merz, scrivono Mukherjee, Marsh e Steitz considera l’intelligenza artificiale e la tecnologia delle startup fondamentali per i suoi piani di difesa e sta riducendo la burocrazia per collegare le startup direttamente ai vertici delle sue forze armate.

A causa del trauma del militarismo nazista e da un forte ethos pacifista del dopoguerra, la Germania ha a lungo mantenuto un settore della difesa relativamente piccolo e cauto, protetto dalle garanzie di sicurezza statunitensi.

Non più. Con il sostegno militare statunitense ora più incerto, la Germania, uno dei maggiori sostenitori dell’Ucraina, prevede di quasi triplicare il suo bilancio ordinario per la difesa, portandola a circa 162 miliardi di euro all’anno entro il 2029.

La Germania si è impegnata a raggiungere il nuovo obiettivo della Nato di destinare il 3,5% del PIL alla spesa per la difesa entro il 2029, più velocemente della maggior parte degli alleati europei.

A Berlino, aggiungono Mukherjee, Marsh e Steitz, si sottolinea la necessità di promuovere un’industria della difesa europea piuttosto che affidarsi alle aziende statunitensi. Tuttavia, gli ostacoli all’espansione dei campioni del settore in Germania – e in Europa più in generale – sono considerevoli.

A differenza degli Stati Uniti, in Europa il mercato è frammentato.Ogni paese ha i propri standard di approvvigionamento per l’adempimento dei contratti.

Gli Stati Uniti, il principale investitore militare al mondo, vantano già una consolidata schiera di giganti della difesa, come Lockheed Martin e RTX, e un vantaggio in settori chiave, tra cui la tecnologia satellitare, i caccia e le munizioni a guida di precisione.

Washington ha anche iniziato a promuovere le startup tecnologiche della difesa nel 2015, tra cui Shield AI, il produttore di droni Anduril e la società di software Palantir. assegnando loro parti di contratti militari.

Fino a poco tempo fa, le startup europee languivano con scarso sostegno governativo.

Ma un’analisi di Aviation Week di maggio, aggiungono Mukherjee, Marsh e Steitz, ha mostrato che i 19 maggiori investitori europei nel settore della difesa, tra cui Turchia e Ucraina, avrebbero dovuto spendere 180,1 miliardi di dollari quest’anno in appalti militari, rispetto ai 175,6 miliardi degli Stati Uniti.

Nella prima metà del XX secolo, gli scienziati tedeschi hanno avviato numerose tecnologie militari che sono diventate standard globali, dai missili balistici agli aerei a reazione e alle armi guidate.

Ma dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, la Germania fu smilitarizzata e il suo talento scientifico fu disperso.

Wernher von Braun, che inventò il primo missile balistico per i nazisti, fu uno delle centinaia di scienziati e ingegneri tedeschi deportati negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove in seguito lavorò alla NASA e sviluppò il razzo che portò la navicella spaziale Apollo sulla Luna.

Negli ultimi decenni, l’innovazione nel settore della difesa è stata un potente motore del progresso economico. Tecnologie come Internet, GPS, semiconduttori e motori a reazione hanno avuto origine da programmi di ricerca militare prima di trasformare la vita dei civili.

Questo è in fondo anche un po’ il calcolo di Merz, concludono Mukherjee, Marsh e Steitz. Colpita dagli elevati prezzi dell’energia, dal rallentamento della domanda per le esportazioni e dalla concorrenza cinese, l’economia tedesca, che vale 4,75 trilioni di dollari, si è contratta negli ultimi due anni. L’espansione della ricerca militare potrebbe dare una spinta all’economia.