Cuccioli di cane e gatto chiusi in gabbia trasportati illegalmente e diretti verso la Francia. Questa la scoperta fatta da una pattuglia del Distaccamento di Montichiari a Brescia, durante un controllo presso l’area di servizio Ghedi-Est. Gli animali erano a bordo di un autobus straniero diretto in Francia. Gli agenti hanno scoperto che il veicolo, immatricolato in Romania come autocarro, era carico di numerose scatole dietro le quali venivano occultate delle gabbie contenenti quattro cuccioli di cane e un gatto.

Sebbene fossero ben nutriti e microchippati, i piccoli erano sprovvisti di un documento conforme alla normativa europea. I cuccioli avrebbero dovuto essere muniti di un passaporto regolare, corredato da certificazioni veterinarie e vaccinazioni. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro per rintracciare i legittimi proprietari. Il conducente ha invece ricevuto una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.