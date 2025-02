Un motociclista stava percorrendo una strada di campagna ad Alrewas, nello Staffordshire, in Inghilterra, quando ha visto qualcosa che non poteva lasciarlo indifferente. Legati a un cancello e abbandonati al freddo c’erano quattro cani cuccioli di Cockapoo. L’uomo ha subito contattato la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca), che ha rapidamente mandato un controllo sul posto.

L’arrivo dell’ispettore della Rspca

Quando è arrivato sul posto un’ispettore dell’associazione non ha potuto che costatare la situazioni di disagio in cui erano stati abbandonati i cuccioli: “Erano freddi, bagnati, tremanti e spaventati. Probabilmente erano stati lasciati lì nelle prime ore del mattino”, ha raccontato. Uno dei cagnolini era impaurito al punto da non riuscire a camminare con il guinzaglio. “Ho dovuto prenderlo in braccio per portarlo nel mio furgone, e mentre lo facevo, ha incrociato il mio sguardo e non ha più distolto gli occhi da me”, ha aggiunto l’ispettore.