Li hanno messi in uno scatolone e abbandonati lungo la strada quasi fossero spazzatura qualunque. Invece, in quel contenitore c’erano dei cuccioli di gatto, lì lasciati da qualcuno che ha voluto sbarazzarsi di loro. L’episodio si è verificato a Castelletto, in provincia di Novara.

“Per l’ennesima volta – dice Carla Soriani, referente dell’associazione castellettese Un Gatto per Amico – ci è toccato soccorrere dei cuccioli di gatto che sono stati abbandonati in uno scatolone (…) Ringraziamo di cuore chi ci ha avvisate per tempo perché in questo modo siamo riuscite a intervenire e a portare in salvo i due piccoli. Fortunatamente si tratta di due esemplari già un po’ più cresciuti e siamo riuscite a procedere con l’adozione in tempi stretti. Uno di loro ha già una nuova famiglia e l’altro sarà affidato a breve”.