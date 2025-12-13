Cucciolo di cane legato al gelo su un balcone minuscolo. Il suo pianto attira i vicini che chiamano il 112
L’hanno lasciata legata al gelo in un piccolo balcone. Un trattamento inaccettabile per Wilma, una cagnetta rottweiler di pochi mesi, che con il suo pianto ha catturato i vicini, che a loro volta hanno allertato i carabinieri. La storia arriva da Lurate Caccivio, in provincia di Como, in Lombardia. Il proprietario, un 24enne tunisino regolare in Italia, residente nello stabile, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono. I militari hanno raccolto diverse testimonianze dei vicini, che hanno spiegato come l’episodio non fosse un caso isolato.
Una volta giunti sul posto, i carabinieri si sono subito presi cura della cucciola, rifocillandola e mettendola al riparo dalle intemperie. Sono stati allertati anche l’Ats Insubria e il personale del canile sanitario di Como, per effettuare i controlli sanitari e per valutare la presa in carico dell’animale. Per lei, si apre la possibilità di una nuova vita.