L’hanno lasciata legata al gelo in un piccolo balcone. Un trattamento inaccettabile per Wilma, una cagnetta rottweiler di pochi mesi, che con il suo pianto ha catturato i vicini, che a loro volta hanno allertato i carabinieri. La storia arriva da Lurate Caccivio, in provincia di Como, in Lombardia. Il proprietario, un 24enne tunisino regolare in Italia, residente nello stabile, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono. I militari hanno raccolto diverse testimonianze dei vicini, che hanno spiegato come l’episodio non fosse un caso isolato.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri si sono subito presi cura della cucciola, rifocillandola e mettendola al riparo dalle intemperie. Sono stati allertati anche l’Ats Insubria e il personale del canile sanitario di Como, per effettuare i controlli sanitari e per valutare la presa in carico dell’animale. Per lei, si apre la possibilità di una nuova vita.