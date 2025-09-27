A Fondo, nel comune di Borgo d’Anaunia in Val di Non, un parco giochi ha fatto da scena a un ritrovamento agghiacciante. Vicino alle altalene, tra l’erba, era visibile una piccola macchia marrone. Avvicinandosi, la scoperta è stata scioccante: si trattava della pelle di un orso, probabilmente un cucciolo.

Le prime ricostruzioni escludono un semplice scontro tra animali. Al contrario, sembra più probabile che un uomo abbia ucciso e scuoiato il piccolo orso per poi abbandonarne la pelle in un punto ben visibile del parco. Un gesto che appare non solo crudele, ma anche deliberatamente intimidatorio, destinato a lasciare un messaggio forte alla comunità locale.

La denuncia dell’Enpa

A segnalare il macabro ritrovamento è stata l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) Trentino. La presidente Ivana Sandri ha dichiarato: “Chi ha gettato i resti del piccolo orso non è certamente un buontempone, è un delinquente che ha ucciso e scuoiato un animale”. La posizione della pelle, accuratamente abbandonata in un punto visibile, rafforza il sospetto di un’azione intenzionale da parte di un essere umano.

Sandri ha aggiunto che si tratta di un chiaro atto di bracconaggio e ha sottolineato l’assoluta mancanza di pietà: “Nessuna pietà verso un cucciolo di orso, seguito da un atto intimidatorio, con nessuna pietà verso dei piccoli umani”.

Analisi dei resti e appello alle autorità

I resti dell’orso sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che dovrà accertare le cause della morte e il momento in cui l’animale è stato ucciso. Dalle dimensioni della pelle ritrovata, gli esperti confermano che si trattava di un cucciolo di piccola taglia.

Ivana Sandri ha lanciato un appello alle autorità politiche affinché cessino di fomentare “odio e paure immotivate contro i grandi carnivori”, specie che in Val di Non trovano uno dei loro habitat principali. Il gesto, ha concluso, non è solo un crimine contro un animale, ma un segnale inquietante rivolto alla comunità, che merita attenzione e condanna.