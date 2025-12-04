Il brand di lusso Tod’s ha preso atto di quanto emerso dalle verifiche effettuate dalla Procura di Milano e ha espresso la sua ferma intenzione di fare “tutto quanto in proprio potere per garantire la sicurezza e la dignità del lavoro”, nell’ambito dell’inchiesta per caporalato sui rapporti con opifici sub-fornitori. Valore, quello della dignità, che l’azienda della famiglia Della Valle ritiene da sempre “parte del proprio Dna”.

Tutto giusto. Ci chiediamo solo se era necessario arrivare a questo punto, ossia venire a conoscenza del fatto che neanche i lavoratori che operano indirettamente per brand di alto livello vedano garantiti i loro diritti, a prescindere da un’inchiesta. Noi acquirenti compriamo prodotti di lusso anche nella speranza che dall’inizio alla fine della filiera tutto fili liscio dal punto di vista etico. Per quello siamo disposti a spendere di più. Scoprire che così non è sempre, dispiace, ma allo stesso tempo è verosimile che il caso metta in guardia altri brand del made in Italy verso un maggiore controllo. Insomma, in molti devono aver capito che il “non sapevamo” non è più accettabile in questo settore d’eccellenza.