A tre anni dalla sua uscita forzata dagli schermi e a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine, Barbara D’Urso ha deciso di fare causa a Mediaset. La conduttrice che ha lavorato con le reti del Biscione per più di venti anni, ha dunque deciso di portare in Tribunale l’azienda di Cologno Monzese.

La notizia è stata riportata in esclusiva dal quotidiano “La Stampa” che ha ricostruito quanto accaduto. Sul tavolo della contesa ci sarebbero diverse questioni: in primo luogo la richiesta di scuse mai pervenute per un post social del marzo 2023 pubblicato dal profilo ufficiale “Qui Mediaset” che però, secondo l’azienda, era stato hackerato. A questo si aggiunge la contestazione, da parte dei legali della D’Urso, del mancato pagamento dei diritti d’autore per i programmi firmati in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà “Live non è la D’Urso”.

C’è poi un terzo nodo che riguarda delle presunte limitazioni editoriali. Secondo quanto emerso, la conduttrice avrebbe dovuto sottoporre preventivamente l’elenco degli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni legate a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.