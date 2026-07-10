Hanno dichiarato di aver compreso la gravità di quanto accaduto e hanno “chiesto scusa” dicendo di “essere mortificati”, ma davanti al giudice hanno fornito versioni dei fatti che tendono a ridimensionare il proprio coinvolgimento nell’aggressione a Davide Cavallo.

I tre minorenni, accusati della rapina e del violento pestaggio avvenuti lo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, sono comparsi davanti al gup del Tribunale per i Minorenni. Durante l’udienza, uno dei ragazzi ha sostenuto di non sapere che quella sera fosse presente un coltello perché era “voltato”, nonostante dalle chat acquisite dagli investigatori emergerebbe un quadro diverso. Un altro ha affermato di aver sferrato “solo due lievi calci”, precisando che uno non avrebbe nemmeno colpito la vittima, mentre il terzo ha risposto più volte con “non ricordo”. Attraverso i rispettivi difensori, tutti hanno chiesto di poter accedere alla messa alla prova o, in subordine, al rito abbreviato.

Udienza rinviata e il messaggio della vittima

L’udienza è stata rinviata al 2 settembre per consentire ai tre giovani di approfondire il percorso di consapevolezza intrapreso e permettere agli operatori di aggiornare la relazione sul loro comportamento. Prima della conclusione dell’udienza, il giudice ha chiesto ai ragazzi quali fossero le loro aspettative per il futuro. Due di loro hanno risposto di voler ottenere “questa seconda possibilità”, facendo riferimento alla richiesta di messa alla prova. Il terzo, attualmente detenuto all’istituto penale minorile Beccaria, ha spiegato di aver iniziato un percorso di recupero ma di avere ancora bisogno di tempo.

All’uscita dal tribunale, Davide Cavallo ha dichiarato di “sperare” che “la strada della giustizia riparativa” intrapresa dagli aggressori “prenda il binario giusto”, auspicando che il percorso possa tradursi in una reale presa di coscienza delle proprie responsabilità.