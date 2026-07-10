Una ragazza di 17 anni è morta nella notte ad Aulnoye-Aymeries, nel nord della Francia, dopo essere caduta da un camion durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale francese contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali di calcio.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era salita sul mezzo insieme ad alcuni amici per celebrare il successo dei Bleus quando, per cause ancora da accertare, è precipitata sull’asfalto ed è stata travolta dallo stesso camion.

Sei amici della vittima, tutti minorenni, sono rimasti sotto choc: uno di loro è stato accompagnato in ospedale. L’autista del mezzo è stato posto in stato di fermo mentre gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.