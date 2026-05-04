È stato ritrovato Davide Lucchelli, il giovane musicista padovano di 24 anni di cui si erano perse le tracce dal primo maggio scorso mentre si trovava a Budapest insieme ad alcuni amici per una serie di concerti in Ungheria con il gruppo trevigiano “Oggetto sconosciuto”.

La notizia del ritrovamento è stata diffusa dalla testata ungherese Telex.hu, che ha ripreso un post pubblicato sui social da Tett, organizzatore di uno degli eventi musicali a cui la band avrebbe dovuto partecipare. Secondo quanto riferito, Lucchelli sarebbe in viaggio di ritorno verso l’Italia in treno.

Il giovane batterista era scomparso nel tardo pomeriggio del primo maggio, attorno alle 20.30, con l’ultimo avvistamento registrato in un parcheggio della capitale ungherese. Con lui si trovava il gruppo musicale con cui stava partecipando a un tour internazionale già avviato tra Veneto e programmi di esibizioni successive in Italia e Slovenia.

La scomparsa aveva immediatamente fatto scattare le ricerche e la denuncia era stata presentata ai carabinieri dal padre del ragazzo. Il caso aveva assunto rapidamente rilievo internazionale, con il coinvolgimento anche delle autorità competenti e dell’Interpol, vista la localizzazione all’estero dell’ultimo avvistamento.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma il rientro del giovane chiude una vicenda che aveva destato forte preoccupazione tra familiari, amici e ambiente musicale.