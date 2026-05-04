Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell’area industriale dell’Aquila est. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’accaduto.

“È l’ennesima sconfitta di un sistema che non tutela la vita e l’incolumità dei lavoratori. Come sindacato esprimiamo vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane operaio e proviamo un senso di tristezza di fronte a un episodio che si inserisce nei numerosi incidenti sul lavoro che affliggono anche la nostra regione”. Così, in una nota, il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo.

“La Uil è da sempre impegnata in prima linea, innanzitutto con la campagna ‘Zero morti sul lavoro’ che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e di raggiungere obiettivi concreti per l’azzeramento di episodi di questo genere. Perché ogni lavoratore ha diritto a tornare a casa sano e salvo, e ogni perdita rappresenta una sconfitta per l’intera società. È necessario rafforzare i controlli, investire nella sicurezza e promuovere una cultura del lavoro che metta al centro la vita e la dignità delle persone”.