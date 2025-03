Andrea Sempio, il 37enne amico del fratello di Chiara Poggi e nuovamente indagato per l’omicidio di Garlasco, ha deciso di parlare pubblicamente. Intervistato da Chi l’ha visto?, in onda questa sera su Rai 3 alle 21:20, l’uomo ha ribadito con fermezza la propria innocenza, esprimendo fiducia nelle indagini.

Le dichiarazioni

“Io sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”, ha dichiarato ai microfoni del programma. Sempio ha sottolineato come la famiglia Poggi non abbia mai dubitato di lui e ha confermato di essere ancora in contatto con Marco Poggi, il fratello della vittima. “Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico”, ha ammesso.

L’attesa degli esami genetici

Il legale di Sempio, Massimo Lovati, ha chiarito la volontà del suo assistito di riprendere la propria vita. “Vuole tornare alla sua routine”, ha spiegato l’avvocato, sottolineando che il 37enne ha già ripreso il lavoro nel negozio di telefonia dove è impiegato, dopo un breve periodo di assenza dovuto alla notizia dell’indagine a suo carico.

Nel frattempo, il 37enne attende i risultati degli esami genetici. La scorsa settimana, infatti, è stato sottoposto a un prelievo forzato del DNA, dopo che una traccia sarebbe stata rinvenuta sulle unghie di Chiara Poggi. “Questa situazione si protrarrà a lungo”, ha commentato, consapevole che le indagini non si concluderanno rapidamente.