Un uomo senza documenti, e quindi ancora non identificato, è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato picchiato ieri sera, domenica 23 novembre, in un fast food di piazza Luigi di Savoia, vicino alla stazione Centrale di Milano. L’uomo avrebbe rubato il cellulare a un ragazzo ucraino di 19 anni, che lo ha inseguito e poi aggredito con violenza, come mostrato in un video circolato sui social tramite la pagina “Welcome to favelas”. Quando gli agenti della Polfer sono arrivati sul posto, alcuni cittadini stavano già praticando un massaggio cardiaco al ferito. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, dove resta in prognosi riservata. Il giovane ucraino è stato denunciato per lesioni gravi.