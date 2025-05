Il 35enne ricercato per l’accoltellamento in via Napo Torriani a Milano è un detenuto del carcere di Bollate, autorizzato al lavoro esterno. Non è rientrato in carcere la notte scorsa e alle 6 si è presentato all’hotel Berna, dove lavorava come receptionist. Lì è scoppiata una lite con un collega barman, poi accoltellato al collo e al torace. Originario di Napoli, l’aggressore stava scontando una condanna definitiva per un femminicidio del 2016, quando uccise, sgozzandola, una prostituta tunisina a Castel Volturno. Dopo una latitanza, era stato arrestato in Germania nel 2018. La Polizia di Stato sta verificando se sia fuggito utilizzando metropolitana o treni, entrambi vicini al luogo dell’aggressione.