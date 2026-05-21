Di recente, il ministero della Difesa britannico ha diffuso le immagini di due jet russi Su-27 e Su-35 mentre volano molto vicini a un aereo Rivet Joint della Raf, la Royal Air Force. Il “punto di contatto”, che il Regno Unito ha denunciato come una “intercettazione pericolosa”, è avvenuto lo scorso 19 aprile nei cieli del Mar Nero. Il velivolo dell’aeronautica militare britannica era impegnato in una missione di sorveglianza, mentre i caccia russi lo hanno affiancato durante il volo.