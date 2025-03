Una giovane maestra d’asilo della provincia di Treviso conduceva una doppia vita: di giorno educatrice in una scuola materna paritaria, nel tempo libero content creator su OnlyFans. La donna pubblicava foto e video per adulti sulla piattaforma per integrare lo stipendio. Alcuni genitori l’avrebbero riconosciuta grazie alle anteprime diffuse su Instagram e Telegram, utilizzate per promuovere il suo canale.

La reazione della scuola: un aut aut

La scoperta ha portato a una segnalazione immediata alla dirigente scolastica, che ha convocato la maestra per un confronto. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Treviso, la scuola le avrebbe imposto una scelta: continuare a insegnare o proseguire l’attività su OnlyFans. Ora, la decisione finale spetta a lei.

Simonetta Rubinato, presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism) di Treviso, ha espresso cautela, sottolineando che simili situazioni devono essere trattate con discrezione per rispettare la privacy dei dipendenti. Tuttavia, ha anche annunciato che la Fism sta lavorando a un codice etico per gli educatori, con un capitolo specifico sull’uso dei social media.

Sul fronte dei genitori, le opinioni sembrano chiare: “Non è possibile fare l’educatrice in un asilo parrocchiale e allo stesso tempo mercificare così il proprio corpo”.