Il New York Times è stato citato in giudizio per una presunta discriminazione “contro un uomo bianco”. Un dipendente del Nyt ha infatti denunciato il quotidiano, che gli avrebbe rifiutato una importante promozione. Ora, attraverso un’agenzia nota come Equal Employment Opportunity Commission, il governo degli Stati Uniti ha fatto causa al giornale accusandolo di “pratiche del personale illegali”. Si sostiene che il Nyt abbia scavalcato nelle proprie scelte un dipendente di sesso maschile e di razza bianca per una promozione, favorendo invece una donna meno qualificata al fine di raggiungere i propri obiettivi di diversità.

New York Times: esplode il caso

La causa dell’amministrazione rappresenta la rapida escalation di un’indagine in corso da mesi contro il quotidiano, ha riferito una delle fonti del giornale. Danielle Rhoades Ha, una portavoce del Times, ha definito le accuse “motivate politicamente” e ribadito che le sue politiche del personale si basano “esclusivamente sul merito, sul reclutamento e sulla promozione dei migliori talenti giornalistici del mondo”. Diversa l’opinione della Equal Employment Opportunity Commission, secondo cui nel 2021 il piano “Call to Action” del New York Times e le conseguenti politiche di diversità, equità e inclusione adottate hanno portato a negare la promozione a un giornalista bianco di sesso maschile qualificato.

La Equal Employment Opportunity Commission ha depositato il procedimento per conto di un redattore del quotidiano che aveva presentato un reclamo dopo che non ha ottenuto il ruolo di vice-responsabile della sezione immobiliare nel 2025. L’uomo ha citato il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, legge che vieta la discriminazione in ambito lavorativo basata su sesso, razza, origine nazionale o religione. Il dipendente, dopo un primo colloquio, non è stato convocato per l’intervista finale, mentre erano stati presi in considerazione “una donna bianca, un uomo di colore e una donna asiatica”. A nome del giornalista, L’Eeoc ha chiesto un risarcimento che include paghe arretrate e una ingiunzione contro le politiche del personale del quotidiano.