Maltrattava la compagna al punto da spingerla a scappare di casa per sfuggire a una violenza che andava avanti ormai da mesi. Le aggressioni avvenivano anche davanti ai due figli della coppia di 9 e 11 anni. È accaduto, ad esempio, che l’uomo, un 37enne italiano, residente a Varese, con precedenti e colpito anche da un Daspo, non riuscendo a trovare un libro, distruggesse mobili e suppellettili costringendo poi la compagna a ripulire e riparare tutto per punizione.

L’uomo è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Varese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale cittadino. Da parte sua la donna viveva in uno stato di continuo terrore, qualunque cosa poteva innescare un’aggressione da parte del compagno. Sino all’ultima perdita di controllo che ha visto la vittima fuggire di casa per mettersi in salvo, il compagno, non pago, le ha telefonato minacciandola di ucciderla dopo averla torturata. A quel punto è stato arrestato e portato nel carcere dei Miogni.