La data è la stessa, 6 luglio 2026: Liborio Princiotta, 68 anni, professore di religione all’istituto Merendino di Capo d’Orlando, Messina, è finalmente assunto come docente di ruolo. Il 6 luglio 2026 corrisponde però anche al giorno in cui è andato in pensione. Di ruolo, dunque, per mezza giornata.

“È stata una grande soddisfazione”

Il professore l’ha presa bene, racconta Il Fatto quotidiano. “La mattina del 6 luglio, davanti la commissione ho avuto la discussione per entrare di ruolo e l’ho superata, la sera la scuola aveva organizzato la festa per i pensionati e ho festeggiato due volte”.

“È stata una grande soddisfazione – spiega Liborio – e quando mi è stato chiesto perché avessi fatto questo concorso nonostante sapessi della fine del mio percorso, ho risposto che nella vita, per chi fa questo lavoro con amore e passione, partecipare a un concorso e vincerlo è una soddisfazione unica. Sono stati tanti anni di precarietà ma non mi sono mai rassegnato”.