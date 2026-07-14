Un uomo berlinese di 68 anni è stato accusato di aver sedato e violentato 14 donne e di aver filmato le aggressioni sessuali. Lo ha dichiarato oggi la procura tedesca. “L’imputato è sospettato di aver sedato le donne con sonniferi in combinazione con alcol e di averle poi violentate”, ha dichiarato la procura di Berlino, aggiungendo che le vittime non hanno alcun ricordo dei fatti. L’uomo è accusato di stupro aggravato e lesioni personali gravi. Secondo l’accusa, avrebbe conosciuto le sue vittime tramite piattaforme di incontri online.