Domenico Ossoli ossessionato dalla moglie Annamaria: aveva registrato decine di conversazioni

Un comportamento ossessivo con cui puntava ad avere un controllo “totale” sulla vita della moglie. E’ quanto sta emergendo dall’indagine della Procura di Tivoli su Domenico Ossoli, l’uomo di 73 anni che ha ucciso martedì a Fonte Nuova (comune a pochi chilometri da Roma) la moglie Annarita Morelli, 72 anni, da cui si stava separando, con un colpo di arma da fuoco. I Carabinieri, a cui sono state delegate le indagini, hanno acquisito ulteriori elementi a carico del fermato, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Nel corso di una perquisizione nella casa dell’uomo che viveva a Norcia sono state trovate una serie di registrazioni audio conservate su una decina di supporti. Il materiale è stato acquisito e sarà analizzato ma, in base a quanto emerge, tra i tanti file audio ci sarebbero anche conversazioni intercorse con la vittima. L’uomo, dopo la separazione, doveva inoltre versare 300 euro al mese alla donna. Non lo voleva fare proprio per non accettare il fatto di aver perso il controllo sulla ex moglie.

Domenico Ossoli registrava le conversazioni con la moglie Annamaria Morelli

Elementi che confermerebbero la volontà di controllo che l’uomo aveva nei confronti della donna. Comportamenti vessatori confermati anche dai familiari sentiti come persone informate sui fatti dopo il delitto. Ossoli, che era arrivato ad installare un dispositivo gps sull’auto della donna, non accettava l’idea che il rapporto tra i due fosse finito. “Piuttosto la ammazzo ma non le do la separazione”, la frase che ripeteva negli ultimi tempi annunciando, di fatto, quella che poi martedì mattina è diventata una drammatica e tragica realtà. La Procura chiederà la convalida dell’arresto e il tribunale dovrà, quindi, fissare nei prossimi giorni l’udienza davanti al gip. Nel decreto di fermo il pm mette in luce “l’evidente volontà omicidiaria” dell’uomo che ha attirato la donna “colpendola a bruciapelo con un’arma da fuoco nonché l’evidente incompatibilità di quanto constatato dal medico legale sulla non volontà omicidiaria”.

Il video che incastra Domenico Ossoli

Un video registrato da una telecamera di sorveglianza mostra Domenico Ossoli che cammina sul posto del delitto con un borsello. Un’ulteriore prova della volontà dell’uomo che, dopo essere partito all’alba dall’Umbria, aveva organizzato ogni dettaglio dell’omicidio.

Mentre Annarita stava ripartendo con la sua Panda rossa dopo essere uscita dal veterinario dove era andata per ritirare una ricetta medica per un gatto della sua colonia felina, lui le ha sparato un colpo di pistola prima che potesse riprendere la via Palombarese per tornare a casa. Il pm spiega che l’uomo si è recato nella zona di Fonte Nuova, comune nell’area ad est della Capitale, con lo “specifico intento di sparare alla moglie” e “la causa del femminicidio era la volontà della donna di sottrarsi al suo controllo ossessivo“. Subito dopo avere sparato, Ossoli ha ammesso le sue responsabilità. “Sono stato io”, ha detto ad un carabiniere intervenuto. L’uomo, padre di 3 figli ora orfani di madre, è stato trovato in possesso anche del borsello che si vede nel video al cui interno c’era la Beretta calibro 7,65 pronta all’uso. Nel caricatore c’erano 8 colpi ma un proiettile era stato già esploso per uccidere Annarita.