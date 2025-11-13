Una donna è stata aggredita da tre cani di razza Rottweiler, fuggiti dalla recinzione dove erano custoditi ad Ascoli. La vittima è riuscita a proteggere collo, seno e viso, gettandosi a terra in posizione ‘fetale’, ma gli animali l’hanno comunque colpita alla testa, alle braccia e alle gambe. Come si legge su Il Resto del Carlino, la signora Maria Cristina, che ha rischiato di morire dissanguata, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale ‘Mazzoni’, dove è stata soccorsa. Fortunatamente non è in pericolo di vita. La paziente ha però voluto ringraziare i sanitari che l’hanno seguita con un lungo messaggio.

La lettera di ringraziamento al personale sanitario che l’ha salvata

“Voglio ringraziare di cuore tutto il team medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzoni – ha scritto in una accorata lettera – per avermi salvato la vita in seguito ad un’aggressione da Rottweiler. Al direttore Gianfilippo Renzi, al dottor Giuseppe Pocelli che con la sua bravura e professionalità mi ha davvero salvato la vita, tutte le infermiere che mi hanno dato conforto e supporto morale. Un grande grazie ai dottori Giorgio De Santis e Marcello Stella, al dottor Giovanni Ferretti”.

“La vostra dedizione, il vostro duro lavoro e la vostra umanità non passeranno mai inosservati – scrive ancora la donna – Ringrazio i chirurghi Fabio Marilungo e Vittorio Bartolotta per la loro bravura ed umanità. E soprattutto un ringraziamento speciale a tutto il personale medico del reparto delle ‘ferite difficili’. A Domenica, Monica, Patrizia e Raffaella voglio dire questo: ogni vostro gesto ha fatto una differenza nella mia vita e mi state dando la forza per affrontare questo difficilissimo momento. Grazie per essere non soltanto infermiere, ma dei veri e propri angeli custodi. Vi voglio bene. E per finire un ringraziamento anche a tutto il team medico ed infermieristico del reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Ospedale Torrette di Ancona. Grazie a tutti. Maria Cristina”.