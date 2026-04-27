Un donna è stata aggredita ieri da un pitbull nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia. La vittima dell’attacco è ricoverata in ospedale in gravi condizioni e ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Un’azione che si è resa necessaria a causa delle profonde ferite riportate durante l’attacco dell’animale. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, o comunque nelle immediate pertinenze della casa dove il cane era custodito.

Stando a una prima ricostruzione, la donna si sarebbe avvicinata per portare del cibo al pitbull mentre il compagno, l’altro proprietario dell’animale, era assente perché ricoverato in ospedale. Per cause ancora in corso di accertamento, il cane l’avrebbe improvvisamente assalita con inaudita violenza. Le urla di dolore hanno richiamato l’attenzione dei vicini e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti sono stati costretti ad abbattere l’animale per interrompere l’aggressione e consentire i soccorsi.

La donna è stata quindi trasferita d’urgenza al presidio ospedaliero Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Qui i medici hanno eseguito un delicato intervento chirurgico culminato con l’amputazione dell’arto, lesionato in modo irreversibile. La paziente resta attualmente ricoverata in prognosi riservata. Secondo fonti locali, già in passato si sarebbero verificati episodi analoghi con il ferimento dei proprietari da parte dello stesso animale e di altri cani da loro accuditi. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.